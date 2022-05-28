Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
16:32
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!
"Camdaki Kız" dizisinde 'Hayri' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan, Instagram'da 2 milyon takipçiye sahip. Paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu, son olarak asansörde yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Ayna karşısında video çeken Ceyhan, bir anda tişörtünü kaldırıp karın kaslarını sergiledi. Cihangir Ceyhan'ın o paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar!