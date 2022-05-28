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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 16:32

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

"Camdaki Kız" dizisinde 'Hayri' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan, Instagram'da 2 milyon takipçiye sahip. Paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu, son olarak asansörde yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Ayna karşısında video çeken Ceyhan, bir anda tişörtünü kaldırıp karın kaslarını sergiledi. Cihangir Ceyhan'ın o paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar!

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

"Sıfır Bir" dizisiyle adından söz ettiren, "Çukur" ve "Alev Alev" ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde 'Hayri' karakterini canlandırıyor.

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

Dizideki başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

Instagram'ı pek aktif kullanmayan Ceyhan, 2 milyon hayran kitlesine sahip.

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

Her hareketiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak paylaştığı bir video ile viral oldu.

Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan’dan kas şov! Asansörde bir anda tişörtünü kaldırdı karın kaslarını böyle sergiledi!

KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı.

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