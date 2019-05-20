Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....
Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....
Türkiye'de televizyon ekranlarının dikkat çeken dizisi Çukur yeni bölüm ile Azer karakteri diziye dahil oldu. Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Çukur'un Azer'i sosyal medyada uzun süre tartışma konusu oldu. Yeni bölüm için saatler kala Cihangir Ceyhan'ın eski fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. İşte geçmişteki halleri ile ünlü isimler ve değişimleri...
Giriş Tarihi: 20.05.2019
10:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2019
12:21