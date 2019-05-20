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  • Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

Çukur'un Azer'i 'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

'de televizyon ekranlarının dikkat çeken dizisi Çukur ile Azer karakteri diziye dahil oldu. 'ın canlandırdığı Çukur'un Azer'i sosyal medyada uzun süre tartışma konusu oldu. Yeni bölüm için saatler kala Cihangir Ceyhan'ın eski fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. İşte geçmişteki halleri ile ünlü isimler ve değişimleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 12:21
Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....
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Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

Özinal'ın son halini görenler "Eski çekiciliğinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

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Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....
Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

Fulya Özcan

Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

Osman Cavcı

Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

Talip Güran

Çukur'un Azer'i Cihangir Ceylan'ın eski halini görenler inanamadı! Şaşırttan fotoğraflar....

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