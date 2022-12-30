Giriş Tarihi: 30.12.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 07:35

Daha bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! "Cihangir'e neden sahip çıkmadın?"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...