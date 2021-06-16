Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezen, ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da bir otelde görüntülenmişti. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti. Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak pembe mayosu ile görüntülenen Demet Özdemir'in yeşil elbiseli pozuna da beğeni ve yorum yağdı. Özellikle paylaşımlarından makyajsız olmasına övgüler yağan Özdemir hayranlarından tam not aldı.