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Haberler Galeri Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:35

minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı. Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti. İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti. Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu Demet Özdemir'den yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak ile görüntülenen pozuna da beğeni ve yorum yağdı. Özellikle paylaşımlarından makyajsız olmasına övgüler yağan Özdemir hayranlarından tam not aldı.

Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran oyuncu ile şarkıcı , yaz sezonunu uzun süre önce açtı.

Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Geçtiğimiz haftalarda koylarını gezen, ardından da 'ta bir villa kiralayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 'da bir otelde görüntülenmişti.

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Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

İkilinin suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtikleri anlar dikkat çekmişti.

Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Tatil pozlarına doymayan güzel oyuncu 'den yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Demet Özdemir minisini çekti en doğal halini paylaştı... Demet Özdemir tatil pozlarına doymuyor!

Son olarak ile görüntülenen 'in yeşil elbiseli pozuna da beğeni ve yorum yağdı.

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