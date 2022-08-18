Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:17

Demet Şener'in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay'ı konuştu!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak kızı İrem ile pozlarını takipçilerininbeğenisine sundu. Sevgilisi Tolga Arman ve kızı İrem Kutluay ile yemeğe çıkan Demet Şener'in pozları ilgi odağı oldu. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem Kutluay, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...