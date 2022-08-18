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Haberler Galeri Demet Şener'in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay'ı konuştu!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 10:17

Demet Şener'in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay'ı konuştu!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak kızı İrem ile pozlarını takipçilerininbeğenisine sundu. Sevgilisi Tolga Arman ve kızı İrem Kutluay ile yemeğe çıkan Demet Şener'in pozları ilgi odağı oldu. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem Kutluay, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ın son halini görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. İşte annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

Demet Şener’in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay’ı konuştu!

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem büyüdü. İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay son olarak annesinin paylaşımlarında boy gösterdi.

Demet Şener’in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay’ı konuştu!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Demet Şener’in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay’ı konuştu!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

Demet Şener’in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay’ı konuştu!

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Demet Şener’in kızı İrem büyüdükçe güzelleşiyor! Demet Şener paylaştı sosyal medya İrem Kutluay’ı konuştu!

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.

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