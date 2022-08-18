Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video

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Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem Kutluay ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.