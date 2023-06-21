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Haberler Galeri Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:47

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı. Son olarak ise, Deniz Uğur'un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti. Mina Deniz'in babası Reha Muhtar hakkındaki sözleri tüyler ürpertti. 'Beni babama göndermeyin' diyen Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz yaşadıklarını tek tek anlattı. İşte tüm detaylar…

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz, babalarından gördükleri şiddetle gündeme gelmişti. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın kızları Mina'dan babasını ifşa ettiği yeni bir video geldi. Hukuk mücadelesi veren Deniz Uğur, kızının çektiği o videoyu paylaşarak yardım istedi.

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

'ALKOLE ALIŞTIRDI, KENDİMİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIM'

Deniz Uğur kızı Mina'nın babası Reha Muhtar hakkında çektiği videoyu yayınlayarak yardım istedi. Videoda Reha Muhtar'ın kızı, 'Babamın yanında alkole alıştım, okula sarhoş gidiyordum. Akıl hastanesine bile gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Ben babamın yanına gitmek istemiyorum' diyor.

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Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

Deniz Uğur'un son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz Uğur, kızı Mina'nın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Deniz Uğur'un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti: "Beni alkole alıştırdı, dövdü, kendimi öldürmeye çalıştım!" | Video

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

İşte Deniz Uğur'un son paylaşımı 'Bugün hangi sebepten olduğunu anlamadığım bir şekilde mahkeme kızım hakkındaki tedbir kararını kaldırdı!

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı böyle ifşa etti! Yaşadığı dehşeti anlattı: Alkole alıştırdı, kendimi öldürmeye çalıştım!

Çünkü kızıma şiddet uygulayan ve daha bir sürü zararı dokunmuş olan babası, oğlum Poyraz'ın da üzerinde baskı kurarak ona kardeşinin şiddet görmediği yalanını söylettiriyor.

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