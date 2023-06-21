Video Magazin Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti: "Beni alkole alıştırdı, dövdü, kendimi öldürmeye çalıştım!" | Video
Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti:

Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti: "Beni alkole alıştırdı, dövdü, kendimi öldürmeye çalıştım!" | Video

21.06.2023 | 09:19

Geçtiğimiz yıl magazin gündemi haftalarca eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmuştu. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Çocukları için eski eşi Reha Muhtar'a karşı mücadele eden Deniz Uğur zor günlerin ardından kızının geçici velayetini almayı başarmıştı. Son olarak ise, Deniz Uğur'un kızı Mina babası Reha Muhtar'ı ifşa etti. Mina Deniz'in babası Reha Muhtar hakkındaki sözleri tüyler ürpertti. 'Beni babama göndermeyin' diyen Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz yaşadıklarını tek tek anlattı.

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