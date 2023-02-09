Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:35

Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine yardıma koşan isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıkmıştı. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak sivil araçları uyarmıştı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan'dan yeni videolar geldi. İhtiyaç listesi paylaşan Yağmur Atacan sabaha kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıdı. Yağmur Atacan'ın rehberi ise bir köylü oldu. İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...

Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koştu.

Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Dün Hatay'a varan ve yardım için kolları sıvayan Yağmur Atacan'dan yeni haber var. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere yardım taşıyor.

Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Sabaha kadar yardım taşıyan Yağmur Atacan ve arkadaşlarının rehberi ise bir köylü oldu. Hatay'da tanıştığı ve yoldaşlık yaptığı kişi ile paylaşımda bulunan Yağmur Atacan duygulandırdı... İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...

Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan yeni paylaşım "Ulaşılamayan köylere yardımlarımızı ulaştırdık" | Video

SON DAKİKA