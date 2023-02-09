Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...

Sabaha kadar yardım taşıyan Yağmur Atacan ve arkadaşlarının rehberi ise bir köylü oldu. Hatay'da tanıştığı ve yoldaşlık yaptığı kişi ile paylaşımda bulunan Yağmur Atacan duygulandırdı... İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...