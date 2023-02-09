Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:35
Deprem bölgesine koşan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan haber var! Arazi aracıyla köylere yardım taşıyordu...
Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine yardıma koşan isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıkmıştı. Yağmur Atacan AFAD izni alarak çıktıkları yoldan paylaşımlarda bulunarak sivil araçları uyarmıştı. Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan'dan yeni videolar geldi. İhtiyaç listesi paylaşan Yağmur Atacan sabaha kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıdı. Yağmur Atacan'ın rehberi ise bir köylü oldu. İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...