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Haberler Galeri Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta'nın eşi çılgına döndü! "Allah belanızı versin"
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:00

Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta'nın eşi çılgına döndü! "Allah belanızı versin"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmaya çalışılan yardım malzemelerini ayrıştırmak için çalışıyor. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan Derya Balta, gelen yardım kolilerinin içinde saten gecelik ve terlik gönderildiğini görünce çılgına döndü.

Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili vuran deprem felaketi sonrasında Türkiye yardımlarına devam ediyor. Hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve AFAD, sivil toplum kruluşları ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ile futbolcular depremzedeler için harekete geçti.

Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin

Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverler, afet bölgesindeki depremzeder için yardım kolileri hazırlıyor. Bunlardan biri de yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta.

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Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin

Derya Balta, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta çileden çıktı.

Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin

Gönderilen kıyafetler ise, pes dedirten türden. Kolilerin içinden çıkan yazlık kıyafetleri gösteren Balta, "Bari burda yüzlerce insanı yormayın" yazdı.

Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta’nın eşi çılgına döndü! Allah belanızı versin

Derya Balta. yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan Derya Balta, gelen yardım kolilerinin içinde saten gecelik ve terlik gönderildiğini görünce çılgına döndü.

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