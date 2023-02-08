Deprem bölgesine saten gecelik! Hakan Balta'nın eşi çılgına döndü! "Allah belanızı versin" | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler de afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmaya çalışılan yardım malzemelerini ayrıştırmak için çalışıyor. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. Yardım toplama alanında gönüllü olarak çalışan Derya Balta, gelen yardım kolilerinin içinden saten gecelik ve terlik çıktığını görünce çılgına döndü.
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