Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

Eser Yenenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıklamıştı. YouTube kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yenenler 'Bu işi yapacağım ben. Neden kendime bu kadar güveniyorum, çünkü ben küçükken de bu konuyu başardım yine başarabilirim. Hatta o döneme ait fotoğrafımı sizlerle paylaşıyorum. Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor'