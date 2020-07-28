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’in macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, vermeye karar verdiğini açıklamıştı. kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yenenler 'Bu işi yapacağım ben. Neden kendime bu kadar güveniyorum, çünkü ben küçükken de bu konuyu başardım yine başarabilirim. Hatta o döneme ait fotoğrafımı sizlerle paylaşıyorum. Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor'

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 17:27
Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler, vermeye karar verdiğini açıklamıştı. kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Eser Yenenler ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137'den 134 kiloya düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yenenler 'Bu işi yapacağım ben. Neden kendime bu kadar güveniyorum, çünkü ben küçükken de bu konuyu başardım yine başarabilirim. Hatta o döneme ait fotoğrafımı sizlerle paylaşıyorum. Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor'

Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

Geçtiğimiz haftalarda vermeye karar verdiğini açıklayan hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Eser Yenenler diyete başladı! 134 kiloya düştü | Video

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Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına sağdık kaldığını ve hedefinin 110 olduğunu söyledi.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

Diyete başladığı üç haftayı değerlendiren ünlü komedyen şu açıklamaları yaptı; Geçen hafta 3,5 verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

O OLAY MOTİVE OLMAMI SAĞLADI
Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim.

Eser Yenenler’in zayıflama macerası sosyal medyayı salladı! Diyete başladı 129 kiloya düştü!

Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum.Çünkü sürekli aynı şeyi yapınca insanın ister istemez motivasyonu düşüyor, bu tarz olaylar yaşayınca tekrar motive oluyor insan.

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