Eser Yenenler diyete başladı! 134 kiloya düştü | Video
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Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıkladı. YouTube kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söyledi.