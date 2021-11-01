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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”
Giriş Tarihi: 01.11.2021 18:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 18:51

Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu bildirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu. Ünlü sunucu, bugün anne ve kızını karşı karşıya getirdi. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, ""Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında fenalık geçirdi. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

Kızı Gülseren'in kayıp olduğunu belirten Ümit Aslan, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu.

Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

Ünlü sunucu, Gülseren'in İstanbul'da bir müzikholde çalıştığını ortaya çıkardı.

Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum”

Gülseren, kendisini mağdur eden Hakan Örs'ten şikayetçi oldu.

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