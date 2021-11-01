Esra Erol canlı yayınında fenalaştı! “Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da Ümit Aslan, kızı Gülseren’in kayıp olduğunu bildirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan’ın kızı Gülseren’i buldu. Ünlü sunucu, bugün anne ve kızını karşı karşıya getirdi. 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, ““Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum” diyerek canlı yayında fenalık geçirdi. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.