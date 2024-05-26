Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu | Video
Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki tabelaları yıkıp elektrik direğine çarptıktan toprak alana uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.
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