Sultangazi'de sokakta yumruk yumruğa kavga | Video 26.05.2024 | 09:58 Sultangazi'de sokak ortasında arkadaşıyla tartışan bir kişi, önce park halindeki otomobilin camını kırdı ardından da arkadaşıyla yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında taraflardan biri, yumruk atarak park halindeki otomobilin camını kırdı.İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.