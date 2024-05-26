Video Yaşam Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atıldı! Patlama anı kamerada | Video
Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atıldı! Patlama anı kamerada | Video

Küçükçekmece’de iş yerine ses bombası atıldı! Patlama anı kamerada | Video

26.05.2024 | 08:42

Küçükçekmece’de maskeli ve motosikletli 2 şahıs, tütün ürünleri satılan dükkana ses bombası attı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 20.15 sıralarında İnönü Mahallesi Hakan Caddesi üzerindeki tütün ürünleri satılan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz maskeli ve motosikletli 2 şahıs, dükkanın önünde durdu. Şüpheliler, ellerindeki ses bombasını içeri attıktan sonra geldikleri motosiklet ile uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bombanın patlaması sonrası iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda dükkanda bulunan Şafak A. ve F.S. yaralandı. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Şafak A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı F.S.nin ise tedavisi sağlık ekiplerince ayakta yapılırken her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri caddenin bir kısmını güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği dükkanda çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin ise şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yaşanan o anlar iş yerinin yanında bulunan marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Vahdet Yılmaz, "Motorla geçerken burada durdular ve attılar. Oradaki arkadaşlar yaralandı. İş yeri sahibine bir şey olmadı" dedi.

"BURADA BİR KİŞİ ÖLEBİLİRDİ"
İş yeri çalışanı Yonca Türkmen, "Eşim, bombayı attıklarında içerideydi. Eşim ölüyordu. Bombayı attıklarında yere yattı. Peşlerine düşsün ve bulsunlar. Burada bir kişi ölebilirdi. Daha önce de arabamı kurşunladılar. Tekel bayiyi kurşunladılar. Biz kim olduklarını bilmiyoruz. Maskeyi takıyorlar. Geliyorlar bize bomba fırlatıyorlar. Yaralanan müşterimdi. Şu an hastanede" dedi.

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