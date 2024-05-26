Video Yaşam Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp böyle kaçtılar | Video
Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp böyle kaçtılar | Video

Başakşehir’de minibüsteki onlarca moloz çuvalını sitenin duvar dibine atıp böyle kaçtılar | Video

26.05.2024 | 15:23

Başakşehir’de 4 şahıs, minibüse doldurdukları onlarca moloz çuvalını bir sitenin duvar dibine atarak hızla uzaklaştı. Şahısların molozları atıp, kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüsle sitenin duvar dibinde duran 4 şahıs, aracın içinde bulunan moloz dolu çuvalları sitenin duvar dibine boşaltmaya başladı. Hızla molozları minibüsten boşaltan şahıslar, olay yerinden araca binerek uzaklaştı. Şahısların o anları sitede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, onlarca moloz dolu olan çuvalın sitenin duvar dibine bırakıldığı ve şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.
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