Pompalı tüfek dehşeti: Çocukları uyurken evi kurşunladılar | Video 26.05.2024 | 10:51 Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada iddiaya göre, amcası ve kuzenlerinin de aralarında bulunduğu yakın akrabaları tarafından evine pompalı tüfek ve silahla ateş edilen Nihat Ak (26) korku dolu anlar yaşadı. Facianın teğet geçtiği olayda şans eseri yaralanan olmazken, pompalı tüfek dehşeti vatandaş kamerasına yansıdı. Çocukları evde uyuduğu sırada olayın yaşandığını anlatan Nihat Ak, "Çocukları ateş edilen yöndeki odalardan başka odalara taşıdık. Çocuklar şoktaydı. Mermiler eve isabet ediyor, camlardan içeri giriyordu" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, cumartesi günü İlimtepe Mahallesi Erikli Mevki 302 Sokak'ta meydana geldi. Evinde uyuyan Nihat Ak (26), saat 04.00 sıralarında dışarıdan gelen silah sesleriyle irkildi. Penceresini açan Nihat Ak iddiasına göre, aralarının bozuk olduğu kardeşleri S.A., P.A. ve Y.A'nın havaya ateş ettiğini gördü. Dışarıya çıkmayan Nihat Ak, 08.30 sıralarında ise odanın camının kırılmasıyla panik içinde uyandı. Nihat Ak; amcası M.A'nın oğulları F.A., V.A. ve amcasının yeğenleri Y.A. ile A.A'nın evine taşlarla saldırdığını öne sürdü. Aracıyla bölgeye gelen amca M.A'nın da dahil olmasıyla olay büyüdü. Y.A., tüfekle Nihat Ak'ın evine doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar ile olay esnasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Nihat Ak'ın çocuklarıyla kaldığı odaya isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öfkeli kalabalık jandarma ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de sokakta ve evlerde incelemelerde bulundu. Camların kırıldığı ve çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Yeni Yalı Mahallesi'nde Nihat Ak'a ait büfenin de eş zamanlı olarak camları kırıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın arazi anlaşmazlığı sebebiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Nihat Ak'ın evinin bulunduğu araziyi kardeşlerinin istediği, bunun karşılığında para teklif edildiği ancak Ak'ın evini ve arazisini satmak istemediği iddia edildi. Nihat Ak; evine saldıran amcası M.A., amcaoğulları F.A., V.A., amcasının yeğenleri Y.A., A.A'dan ve dükkanına saldırıdan sorumlu tutuğu kardeşleri S.A., P.A. ve Y.A'dan şikayetçi oldu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLAR ŞOKTAYDI"

Yaşananları anlatan Nihat Ak, gece 04.30 sıralarında silah sesleriyle uyandığını belirterek, "Kötü alışkanlıkları sebebiyle aileden reddettiğimiz 3 kardeşimin ateş edip kaçtığını gördüm. 1 yıldır zaman zaman ateş edip tehdit ediyorlardı bu sebeple pek umursamayıp, gündüz karakola giderim diye uyudum. 08.30 sırlarında camın kırılma sesiyle uyandım. Amcamın çocukları camıma taş atıyordu. Cama çıktım 'Ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım. Bu kez silah çektiler. Pompalı tüfekle evimi taradılar. Amcam bir partinin meclis üyesi. 'Ben meclis üyesiyim sizi öldürürüm. Cezaevinde mahkum ederim' dedi. Jandarmaya haber verdik. Çocukları ateş edilen yöndeki odalardan başka odalara taşıdık. Çocuklar şoktaydı. Mermiler eve isabet ediyor, camlardan içeri giriyordu. Jandarma geldi ve olayı sakinleştirmeye çalıştı. Amcam ve amcamın oğulları ile yeğenleri durmadılar. Camları kırmaya devam ettiler. Sonrasında jandarma müdahale etti, aldı ve karakola götürdü. Ben daha olayın şokundayken esnaf komşum aradı. 'Dükkanın camını kırmışlar haberin var mı?' diye sordu. 3 saat sonra dükkanıma gidebildim. Camlarımı kırmışlar. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Sabah rastgele ateş edip kaçan kardeşlerim sonradan dükkanımın camını kırdı" dedi.

"2 GÜN SONRA HAYATTA OLMAYABİLİRİM"

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Nihat Ak, "Ateş ettikleri camın sağ ve sol tarafında çocuklar uyuyordu. Çocukları sürükleyerek diğer odaya taşıdım. Çocuklar da şoka girdi, biri hastanede 3 saat kaldı. Can güvenliğimiz yok. Jandarma burada herhangi bir saldırı olmaması için nöbet tutuyor. Jandarma bir gün nöbet tutar, iki gün nöbet tutar. Yine bu baskılar ve tehditler devam edecek. Devletimizden yardım istiyorum. 2 gün sonra hayatta olmayabilirim" diye konuştu.

"ARAZİMİZİ VE EVİMİZİ İSTİYORLAR"

Kardeşlerinin kendisinden para ve arazi istediğini ifade eden Ak, "Babamın reddettiği kardeşlerim bizden para, arazi ve evimizi istiyorlar. Bu konuya da amcam destek veriyor. Evimi taramasından belli. Onlar evimizi tarıyor, kardeşlerimiz evimizin camlarını indiriyor. Bizim zorla gitmemizi istiyorlar. Arazimizi ve evimizi istiyorlar. Bedelinin çok aşağısında teklifte bulundular. Mağdurum, can güvenliğim yok" dedi.