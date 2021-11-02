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Haberler Galeri Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”
Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 18:45

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu bildirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Dün anne ve kızı Esra Erol'da karşı karşıya geldi ve Gülseren karnındaki 4,5 aylık bebeği istemediğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Bugün canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Erol ve ekibi, Gülseren'i ikna ederek muayeneye götürdü. Muayene olan Gülseren, bebeğinin kalp sesini duyunca tüm fikrini değiştirdi. İşte ayrıntılar!

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bugün Gülseren'in kararı programa damga vurdu.

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

Kızı Gülseren'in kayıp olduğunu belirten Ümit Aslan, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu.

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

Dün anne ve kızı Esra Erol'da karşı karşıya geldi ve Gülseren karnındaki 4,5 aylık bebeği istemediğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım”

Bugün canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Erol ve ekibi, Gülseren'i ikna ederek muayeneye götürdü.

Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren'i ikna etti! "O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım" | Video

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