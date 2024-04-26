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Haberler Galeri Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 20:50

Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Esra Erol'da bugün ele alınan konu ise adeta kan dondurdu. Anne Songül İpkin, 20 Mart tarihinde 14 yaşındaki kızı Berfin İpkin'in kaybolduğunu belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibi, 14 yaşındaki Berfin İpkin'in başlık parasıyla satıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında belgelerle birlikte gerçek açığa kavuştu. Çocuk gelin skandalının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında aile gözaltına alındı. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar kan dondurdu.

Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

KIZINI BULMAK İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

Her hafta farklı konu ve konukların yer aldığı programda bu hafta anne Songül İpkin, 20 Mart tarihinde 14 yaşındaki kızı Berfin İpkin'in kaybolduğunu belirterek programa başvurdu.

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Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

KIZI KAÇIRILDIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Anne Songül, Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını söyledi ve yardım istedi.

Esra Erol'da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

ESRA EROL GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Esra Erol ve ekibi kısa sürede gerçeği açığa çıkardı.

Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı!

BAŞLIK PARASINA SATTILAR

Cuma'nın amcasının anlattıkları ise kan dondurdu. Amca Ali, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi.

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