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Haberler Galeri Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 23:34

Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve her hafta farklı konu ve konukların ağırlandığı Esra Erol'da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan 69 yaşındaki Rasim Atilla Tüzün, dolandırıldığını belirterek ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. 17 yıllık hayat arkadaşı vefat eden Rasim Atilla Tüzün, eşinin vefatından 20 gün sonra evlilik sitesinden tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldı. Olayın arkasındaki gerçek ise bambaşka çıktı. İşte Esra Erol programına damga vuran o anlar!

Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da, her hafta farklı konu ve konuklar ağırlanırken bugün yaşananlar akıllara yine durgunluk verdi.

Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

Programa katılan 69 yaşındaki Rasim Atilla Tüzün, evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirterek programa başvurdu.

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Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI

17 yıllık hayat arkadaşı vefat eden Rasim Atilla Tüzün, eşinin vefatından 20 gün sonra evlilik sitesinden tanıştığı Habibe Hacer tarafından dolandırıldı.

Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

"30 BİN TL KREDİ ÇEKTİM"

Tüzün, "Habibe Acer ile ilk telefon konuşmamızda bana 4 aylık kirasını ve elektrik faturasını ödeyemediğini söyleyerek benden para istedi. Ben emekli adamım, ben bunu ödeyemem dedim. Benimle evlenirseniz ben bunu taksit taksit öderim dedim. Ben kredi çektim ve sonra buluştuk" dedi.

Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

"GÖZLERİNE VURULDUM"

Ayrıca mağdur Tüzün, "Bana 'ben senin gözlerine vuruldum' dedi. 30 bin TL kredi çektim. Parkta buluştuk parayı verdim. Sonra eve gidecektik, o gitti eve ben onu bekledim. 1-2 saat dışarda bekledim tarif ettiği evi de bulamadım"

Esra Erol'da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

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