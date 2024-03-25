Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!

"30 BİN TL KREDİ ÇEKTİM"

Tüzün, "Habibe Acer ile ilk telefon konuşmamızda bana 4 aylık kirasını ve elektrik faturasını ödeyemediğini söyleyerek benden para istedi. Ben emekli adamım, ben bunu ödeyemem dedim. Benimle evlenirseniz ben bunu taksit taksit öderim dedim. Ben kredi çektim ve sonra buluştuk" dedi.