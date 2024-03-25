Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!
ATV’nin ilgiyle izlenen ve her hafta farklı konu ve konukların ağırlandığı Esra Erol’da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’da programına katılan 69 yaşındaki Rasim Atilla Tüzün, dolandırıldığını belirterek ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. 17 yıllık hayat arkadaşı vefat eden Rasim Atilla Tüzün, eşinin vefatından 20 gün sonra evlilik sitesinden tanıştığı Habibe Hacer tarafından dolandırıldı. Olayın arkasındaki gerçek ise bambaşka çıktı. İşte Esra Erol programına damga vuran o anlar!
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