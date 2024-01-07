Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:59
Estetikli haliyle annesi bile tanıyamıyor! Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül inanılmaz değişimi ile sosyal medyayı salladı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye'nin son halini gören Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...