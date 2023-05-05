Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video
Survivor Sabriye Şengül estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında paylaştığı bikinili pozları ile çok konuşulan Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. Sabriye'nin son paylaşımını gören takipçileri Jennifer Lopez'e benzetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video 05.05.2023 | 09:09
00:15
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video 05.05.2023 | 09:03
00:15
Hande Erçel güzelliğiyle büyüledi | Video 04.05.2023 | 13:11
00:24
Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgiliye 7 ay 15 gün hapis | Video 04.05.2023 | 11:54
00:35
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dansı sosyal medyaya damga vurdu | Video 03.05.2023 | 22:43
00:30
01:29
03:05
Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası | Video 03.05.2023 | 11:02
00:22
03:05
Gülşen'in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor | Video 02.05.2023 | 09:36
01:07
00:08
00:33
00:16
00:35
Kadir Doğulu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu! "Evet, aldattım!" | Video 27.04.2023 | 15:47
00:24
00:16
00:16
00:32
Murat Boz aldığı ölüm haberiyle yıkıldı! Konuşmakta güçlük çekti… | Video 25.04.2023 | 10:19
00:14
Songül Karlı bıçak altına yatmıştı! Son halini paylaştı | Video 24.04.2023 | 16:29