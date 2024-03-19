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Haberler Galeri Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 21:48

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, evinin manzarasını paylaştı. Evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlerinin o manzarası!

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

Aşkları ve aile yaşantılarıyla örnek olan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, hem evinin önünden pozlar verdi, hem de evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

Evinin manzarasını paylaşan ünlü oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlerinin o manzarası!

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in malikanesi!

Fahriye Evcen evinin manzarasını paylaştı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlerinin o manzarası!

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