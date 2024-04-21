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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 18:54

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun okuldaki töreninden görüntüler paylaştı. Karan Özçivit 23 Nisan'da okulda düzenlenen törendeki dansıyla ilgi çekti. İşte Karan Özçivit'in herkesi kendine hayran bırakan o dansı!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatını birleştirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

Evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Kerem ve Karan adında iki oğlu var.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gurur günü! Karan Özçivit'ten okul töreninde dans şov!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

OKULDAKİ TÖRENDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI!

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, bugün oğlunun okuldaki töreninden görüntüler paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Karan Özçivit’ten okul töreninde dans şov!

TÖRENDEKİ DANSIYLA İLGİ TOPLADI

Karan Özçivit 23 Nisan'da okulda düzenlenen törendeki dansıyla ilgi çekti.

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