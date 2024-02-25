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Haberler Galeri Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 19:25 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 19:49

Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit'le aynı reklam filminde yer alarak hayranlarını şaşırtan Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem'le güzel havanın fırsatını bilerek keyif yaptı. Ünlü oyuncu, sıfır makyaj hallerini hayranlarının beğenisine sundu. İşte Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve minik oğlu Kerem'in sevimli o anları!

Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

Aşklarıyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün yeni paylaşımıyla göz doldurdu.

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Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

OĞLUYLA PAZAR KEYFİ!

Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem'le güzel havanın fırsatını bilerek keyif yaptı.

Fahriye Evcen'den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'le pazar keyfi yaptı!

Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

SIFIR MAKYAJ FAHRİYE!

Ünlü oyuncu, sıfır makyaj hallerini hayranlarının beğenisine sundu.

Fahriye Evcen’den makyajsız doğal paylaşım! Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’le pazar keyfi yaptı!

İşte Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve minik oğlu Kerem'in pazar keyfi!

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