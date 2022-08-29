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Haberler Galeri Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 14:54

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisiyle adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in çok konuşulan son paylaşımı…

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisiyle adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cesur pozu...

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

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Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Fatoş Yelliler son olarak iddialı pozu ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler'in cüretkar pozlarına yorum yağıyor.

Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozlar ile boy göstermişti.

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