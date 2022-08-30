Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:30

Fatoş Yelliler ışıltılı bikinisiyle şov yaptı! Berdan Mardini'den olaylı bir şekilde boşanan Fatoş Yelliler cesareti konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı bikinisiyle adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in çok konuşulan son paylaşımı…