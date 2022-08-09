Video Magazin Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video
Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video

Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video

09.08.2022 | 09:47

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Fatoş Yelliler spor yaparken paylaştı! Fit vücuduyla göz kamaştırdı | Video 00:15
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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler iddialı pozları ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. İşte o video..

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