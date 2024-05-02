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Haberler Galeri Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:24

Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı... Şimdilerde 66 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti! Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İşte Yeşilçam'ın masum yüzlü güzeli Semra Öğretmen'in son hali...

Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi yıllar sonra dahi ilgiyle izleniyor.

Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Filmdeki bazı oyuncular hayata veda etti ancak bazı oyuncular hala hayatta ve ekrandan uzak bir yaşam sürüyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar da onlardan...

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Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Semra Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.

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Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Görenler şoke oldu “Güzeller güzeli Semra Hoca’ya ne olmuş böyle” Hababam Sınıfı’nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!

Şimdilerde 66 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

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