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Haberler Galeri Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 22:23

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Bugün ünlü çift, bir filmin galasına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran ünlü çift, kameralar karşısında da şakalaşmayı ihmal etmedi. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un o açıklamaları!

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturdu.

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

Mutlu evlilikleri olan oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

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Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

AÇIKLAMALARI MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Her defasında birbirlerine olan aşklarından bahseden çiftten Barış Arduç'un 'Lohusa' filminin galasında eşine sarf ettiği övgü dolu sözler magazin gündeminde yer almıştı.

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

"KARIMDAN RAZIYIM"

Gazetecilerin Gupse Özay'ın annelik ve lohusa dönemini nasıl geçirdiği sorusu üzerine Arduç, "Hormonal bir süreç olduğu için anneler için normal bir süreç bu. Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç" cevabını vermişti.

Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım!

BİRBİRLERİYLE ŞAKALAŞTILAR

Bugün ise ünlü çift, bir filmin galasına birlikte katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, birbiriyle de şakalaşmayı ihmal etmedi.

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