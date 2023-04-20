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Haberler Galeri Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:15

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in üç yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin hasta olduğu haberleri herkesi üzmüştü. 31 yaşındaki genç anne Gamze Erçel yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Gamze Erçel'in minik Mavi ile hastaneden yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. Gamze Erçel, anneliğiyle ilgili yapılan çirkin yoruma kızdı. Kanseri yenen Mavi'yle hastaneden videosunu paylaşan fenomen, "Ah anneciğim, biz neler yaşadık!" diye yazdı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

2019'da annesini kanser nedeniyle kaybeden Gamze Erçel, geçtiğimiz sene minik kızının aynı hastalığa yakalanmasıyla sarsılmıştı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

Üç yaşındaki Mavi'nin sağlığına kavuşmasıyla yeniden doğan fenomen, önceki gün sosyal medyadan gelen bir yorumla çileden çıktı.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

Takvim'in haberine göre; Bir kişi, Hande Erçel'in de ablası olan fenomene "Psikolojik bir çocuk istismarı, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne" diye yazdı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

"Bir anneye psikolojik istismar yapmanız doğru değil" yanıtı veren Gamze Erçel, ardından paylaştığı videoyla ise yürek burktu.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!

Güzel fenomen, Mavi'yle hastaneden çekilmiş videosunu paylaşıp "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler!" diye yazdı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den duygusal paylaşım: "Biz neler yaşadık bir bilseler!" | Video

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