Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: "Biz neler yaşadık bir bilseler!" | Video

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in üç yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin hasta olduğu haberleri herkesi üzmüştü. 31 yaşındaki genç anne Gamze Erçel yaşadıkları zorlu süreci ve kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Gamze Erçel'in minik Mavi ile hastaneden yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı. Gamze Erçel, anneliğiyle ilgili yapılan çirkin yoruma kızdı. Kanseri yenen Mavi'yle hastaneden videosunu paylaşan fenomen, "Ah anneciğim, biz neler yaşadık!" diye yazdı.