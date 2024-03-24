Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:03
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'ye bu hafta, şarkıcı Elif Buse Doğan, oyuncu İpek Erdem, tiyatrocular Nedim Saban ve Ayşe Erbulak ile genç piyanist İlyun Bürkev konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programda çok konuşulacak, samimi itiraflar da vardı. Bunlardan birkaçı ise Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si olarak hafızalarda yer edinen oyuncu İpek Erdem'den geldi. 4-5 sene kadar Almanya ve Paris'te yaşayan İpek Erdem "Avrupa'nın büyütülecek bir tarafı olmadığını gördüm" dediği açıklamalarıyla dikkat çekti...