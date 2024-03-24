Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

ELİF BUSE DOĞAN

'Yaka Yaka' şarkımın klibini Dubai'de çektik. Oraya tatile gidiyorduk. Gitmişken klip çekmeye karar verdik. Ama birçok şey için izin almak gerekiyormuş. Fotoğraf çeken bir kızın hikayesi gibi bir klip kurguladık. Her şey spontane gelişti klipte. Ancak drone uçurmamak gerekiyormuş, yasaklı bir yerde drone kaldırınca güvenlik görevlileri geldi. 3 saat bizi merkezde ağırladılar. Görüntüleri sildirdiler. Sonra izin alıp çıktık. Klip gece devam etti. Profesyonel ekipmanla gitmiştik ama telefonla devam ettik. Klibin yarısı telefonla çekildi. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Hatta bir klip daha çektik çöl tarafında, o da haziranda gelecek.