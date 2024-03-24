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Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:03

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye'nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'ye bu hafta, şarkıcı Elif Buse Doğan, oyuncu İpek Erdem, tiyatrocular Nedim Saban ve Ayşe Erbulak ile genç piyanist İlyun Bürkev konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programda çok konuşulacak, samimi itiraflar da vardı. Bunlardan birkaçı ise Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si olarak hafızalarda yer edinen oyuncu İpek Erdem'den geldi. 4-5 sene kadar Almanya ve Paris'te yaşayan İpek Erdem "Avrupa'nın büyütülecek bir tarafı olmadığını gördüm" dediği açıklamalarıyla dikkat çekti...

İLKER GEZİCİ
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

İPEK ERDEM
ÇOK RENKLİ BİR ÜLKEMİZ VAR
4-5 sene Almanya'da ve Paris'te yaşadım. Buradaki en son işimi 2020'de çekmiştim. Yurt dışından teklifler gelmişti. Tamamen kader kısmet. O yüzden değerlendirmek istedim. Dünyayı, yaşamayı, gezmeyi severim.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

Batıya öykünme hep vardır ya bizde. Kendimizi küçümseriz… Bende de vardı ama gittiğimde hiç öyle olmadığını gördüm. Kendi değerimizi anlamaya başladım. Büyütülecek bir tarafı olmadığını gördüm. Avrupa'dakiler otantik olanla ilgileniyor. Ülkemiz çok renkli.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

Avrupa'da her yer çok düzgün çok güzel ama ben çok düzgün şehirleri sevmiyorum o kadar. Oradan buraya neden geldin diyorlar, Almanya Paris'e göre daha sıkıcı bir yer. Kültürümüz çok zengin, çok şanslıyız.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

'Hayat Bilgisi'ndeki 'Barbie' karakteri hiç unutulmadı. Çocukluk aşkı pek unutulmadı. Beni hep koruyan, hayatım boyunca da bana bütün kapıları açan bir karakter oldu. Böyle kıymetli bir dizide rol aldığım için şanslıyım.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem yurt dışına gitti, gördü, Türkiye’nin kıymetini anladı: Çok şanslıyız...

ELİF BUSE DOĞAN
'Yaka Yaka' şarkımın klibini Dubai'de çektik. Oraya tatile gidiyorduk. Gitmişken klip çekmeye karar verdik. Ama birçok şey için izin almak gerekiyormuş. Fotoğraf çeken bir kızın hikayesi gibi bir klip kurguladık. Her şey spontane gelişti klipte. Ancak drone uçurmamak gerekiyormuş, yasaklı bir yerde drone kaldırınca güvenlik görevlileri geldi. 3 saat bizi merkezde ağırladılar. Görüntüleri sildirdiler. Sonra izin alıp çıktık. Klip gece devam etti. Profesyonel ekipmanla gitmiştik ama telefonla devam ettik. Klibin yarısı telefonla çekildi. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Hatta bir klip daha çektik çöl tarafında, o da haziranda gelecek.

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