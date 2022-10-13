Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
11:20
Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın annesi!
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi. Düğünde bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli de vardı. Ancak herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak...