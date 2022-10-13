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Haberler Galeri Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın annesi!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 11:20

Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın annesi!

Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi. Düğünde bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli de vardı. Ancak herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak...

Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın annesi!

Uzun senelerdir birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı.

Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın annesi!

Ünlü türkücünün kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.

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Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın annesi!

Çiftin nikah şahitleri, Polat Yağcı, Tan Taşcı ve Erhan Bayrak oldu.

Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın annesi!

8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

Herkes merak ediyordu! İşte İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın annesi!

Çiftin düğününe ünlü isimler akın ederken gözler Dilan Çıtak'ın annesini aradı. Herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti.

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