Dilan Çıtak Tatlıses kendi düğününde sahneye çıkıp davetlileri böyle eğlendirdi | Video
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İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile dün akşam dünyaevine girdi. Dilan Çıtak Tatlıses ilerleyen saatlerde sahneye çıkıp davetlileri böyle eğlendirdi. İşte düğüne damga vuran o anlar..