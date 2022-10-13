Dilan Çıtak Tatlıses kendi düğününde sahneye çıkıp davetlileri böyle eğlendirdi | Video

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile dün akşam dünyaevine girdi. Dilan Çıtak Tatlıses ilerleyen saatlerde sahneye çıkıp davetlileri böyle eğlendirdi. İşte düğüne damga vuran o anlar..