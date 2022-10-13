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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 16:22

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi. Düğünde bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli de vardı. Ancak herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak...

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Uzun senelerdir birlikte olan İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü türkücünün kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Çiftin nikah şahitleri, Polat Yağcı, Tan Taşcı ve Erhan Bayrak oldu.

Dilan Çıtak Tatlıses kendi düğününde sahneye çıkıp davetlileri böyle eğlendirdi | Video

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Çiftin düğününe ünlü isimler akın ederken gözler Dilan Çıtak'ın annesini aradı. Herkes İbrahim Tatlıses'in kızının annesini merak etti.

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