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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan'ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! "Birilerini Kandırmış"
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:38

İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan'ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! "Birilerini Kandırmış"

Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren İbrahim Tatlıses toparlanmasının ardından sahnelere geri döndü. Dün akşamda bir mekanda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücüyü dinlemeye gidenlerin arasında şarkıcı Ceylan, Berdan Mardini ve Şafak Sezer de vardı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, performansıyla alkış aldığı gecede ünlü isimlerle düet yaptı. İbrahim Tatlıses, sahnesine davet ettiği eski gelini Ceylan'ın "Birilerini Kandırmış" şarkısında gözyaşlarını tutamadı. İşte İbrahim Tatlıses'in duygulandığı anlar...

İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan’ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! Birilerini Kandırmış

Müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, önceki akşam Günay'da sahneye çıktı. Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren İbrahim Tatlıses toparlanmasının ardından geri döndü.

İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan’ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! Birilerini Kandırmış

Dün akşamda sahne alan Tatlıses, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü türkücüyü yalnız bırakmayanlar arasında, şarkıcı Ceylan, Berdan Mardini ve Şafak Sezer de vardı.

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İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan’ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! Birilerini Kandırmış

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, performansıyla alkış aldığı gecede ünlü isimlerle düet yaptı.

İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan’ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! Birilerini Kandırmış

İbrahim Tatlıses, sahnesine davet ettiği eski gelini Ceylan'ın "Birilerini Kandırmış" şarkısında gözyaşlarını tutamadı. İşte İbrahim Tatlıses'in duygulandığı anlar...

İbrahim Tatlıses eski gelini Ceylan’ın şarkısında gözyaşlarını tutamadı! Birilerini Kandırmış

Ceylan "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı… | Video

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