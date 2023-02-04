Ceylan "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı… | Video
Şarkıcı Ceylan, "Birileri Kandırmış" şarkısını okudu, İbrahim Tatlıses ise gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
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