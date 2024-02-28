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Haberler Galeri İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı
Giriş Tarihi: 28.02.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 21:59

İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail zulmüne sessiz kalmayan ünlülerden! Her fırsatta İsrail'in yaptığı zülümle ilgili paylaşımlarda bulunan İngiliz şarkıcı Roger Waters, geçtiğimiz gün yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yaktığı videoyu paylaştı. İşte Roger Waters'ın o paylaşımı!

İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılar hala sürüyor. Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail zulmüne sessiz kalmayan ünlülerden!

İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yaktığı videoyu paylaştı.

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İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Waters'ın, sosyal medya platformu Instagram hesabında paylaştığı "Bushnell'in başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdiği" videonun arka planında Pink Floyd'un "The Gunners Dream" isimli parçası çalıyor.

İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

İngiliz müzisyen, videonun açıklamasında ise Aaron Bushnell'e atfen, "Her gece beynimde dönüp duruyor, hayali beni çıldırtıyor, son sahnesini öylece silip atamayız, hayaline kulak verin." ifadelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

İngiliz müzisyen Roger Waters, Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Arka planda çalan The Gunners Dream parçası, bir askerin baskın sırasında ölmesini ve gelecekte savaşın olmadığı güvenli bir dünya hayalini anlatıyor.

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