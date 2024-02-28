Dünyaca ünlü şarkıcı Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail zulmüne sessiz kalmayan ünlülerden! Her fırsatta İsrail’in yaptığı zülümle ilgili paylaşımlarda bulunan İngiliz şarkıcı Roger Waters, geçtiğimiz gün yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yaktığı videoyu paylaştı. İşte Roger Waters’ın o paylaşımı!
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