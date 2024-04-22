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Haberler Galeri İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal'dan sevindiren haber! 'Hollywood'da olabilirim'
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:39

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal'dan sevindiren haber! 'Hollywood'da olabilirim'

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurmuştu. Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı.

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

İstanbullu Gelin dizi setinde Hira Koyuncuoğlu ile aşk yaşayan Berkay Hardal ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Telkök ile aşk yaşamaya başladı. 2019 yılında dünya evine girseler de pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift 2021 yılında düğünlerini yaptı.

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sektördeki mutlu evlilikleriyle tanınan oyuncu çift, takipçileriyle bir bebek müjdesi paylaşmıştı.

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İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

"Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" ifadesini kullanan çift, hayranlarını sevince boğdu.

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

"MİNİK SIRRIMIZ"

Bebek beklediklerini duyuran Hardal ile Telkök, birlikte verdikleri pozlara "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurdu.

Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu | Video

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