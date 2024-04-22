Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:39
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal'dan sevindiren haber! 'Hollywood'da olabilirim'
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurmuştu. Berkay Hardal, Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile şehir yaşantısından uzaklaşıp Köyceğiz'e yerleşen çift, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı.