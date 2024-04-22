İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Berkay Hardal’dan sevindiren haber! ’Hollywood’da olabilirim’

İstanbullu Gelin dizi setinde Hira Koyuncuoğlu ile aşk yaşayan Berkay Hardal ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Telkök ile aşk yaşamaya başladı. 2019 yılında dünya evine girseler de pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift 2021 yılında düğünlerini yaptı.