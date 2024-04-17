İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara! "DNA testine itiraz edeceğiz" Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim için konu kapanmıştır."