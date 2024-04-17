Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
08:06
İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara! "DNA testine itiraz edeceğiz" Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Herkes "O ünlü gazeteci kim?" sorusunun yanıtını ararken uygu Nebioğlu'nun ablasının Uğur Dündar'a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından GÜNAYDIN'a konuştu. Nebioğlu, "DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz" dedi.