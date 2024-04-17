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Haberler Galeri İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara! "DNA testine itiraz edeceğiz" Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:06

İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara! "DNA testine itiraz edeceğiz" Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Herkes "O ünlü gazeteci kim?" sorusunun yanıtını ararken uygu Nebioğlu'nun ablasının Uğur Dündar'a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından GÜNAYDIN'a konuştu. Nebioğlu, "DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz" dedi.

Tuba KALÇIK
İşte Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara! DNA testine itiraz edeceğiz Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

Günaydın'ın Duygu Nebioğlu ile yaptığı röportajın yansımaları devam ediyor. Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" demişti.

İşte Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara! DNA testine itiraz edeceğiz Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

GÜNAYDIN babalık davası açılan ismin Uğur Dündar olduğu bilgisine ulaşmıştı. Konuyla ilgili Uğur Dündar dün şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk.



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İşte Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara! DNA testine itiraz edeceğiz Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim için konu kapanmıştır."

İşte Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara! DNA testine itiraz edeceğiz Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

İŞTE BABALIK DAVASI AÇAN DİLARA
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. Isparta'da yaşıyor ve evli

İşte Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara! DNA testine itiraz edeceğiz Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun ablasının Uğur Dündar’a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı...

DNA TESTİNE İTİRAZ EDECEĞİZ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından GÜNAYDIN'a şöyle konuştu:

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