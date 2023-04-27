Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi!

Sosyal medya bu ifşayı konuşuyor. İhanet haberleri magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video olay yarattı. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanıyor mu? Kadir Doğulu'nun samimi bir şekilde eğelenmesi ve ardından da başka bir kadın ile imam nikahı yaptığı iddiaları ardından Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırarak devreye girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…