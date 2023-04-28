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Haberler Galeri Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:26

Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi. Kadir Doğulu'nun daha önce de rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. İhanet haberlerinin ardından Neslihan Atagül'ün annesi, kızını yanına çağırdı. İddiaya göre; Zorlu süreçte kızını yalnız bırakmayan anne Perihan Çıtlak, kızının bir süre yanında kalmasını istedi. İşte tüm gelişmeler…

Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

Sosyal medya bu ifşayı konuşuyor. İhanet haberleri magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video olay yarattı. Peki, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanıyor mu? Kadir Doğulu'nun samimi bir şekilde eğelenmesi ve ardından da başka bir kadın ile imam nikahı yaptığı iddiaları ardından Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırarak devreye girdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.

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Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

Kadir Doğulu'ya sosyal medyadan tepki yorumları yağıyor, sebebi ise 2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan yakışıklı oyuncunun Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadın ile samimi görüntülerinin ifşa olması.

Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi.

Kadir Doğulu’nun ihanet gecesinin ardından Neslihan Atagül’ün annesi devreye girdi! Ortalık karıştı

İhanet iddiasıyla ilgi ortaya çıkan detaylar ise 'yok artık' dedirtecek türden olmuştu.

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