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Haberler Galeri Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:55

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. Eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilen Kadir Doğulu, haftalar sonra ortaya çıktı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmeyen Doğulu'nun rahat tavırları pes dedirtti.

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

Geçtiğimiz aylarda Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen ihanet iddialarıyla sarsılmıştı. Yakışıklı oyuncu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' açıklamasını yapmıştı. Eşine güvenen, görüntülere kulak asmayan Atagül, Doğulu ile Bakü'de adeta aşk tazelemişti.

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

GÜLÜP GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Olayın ardından haftalar sonra ilk kez görüntülenen Kadir Doğulu, Karaköy'deydi. Bir mekanda arkadaşları ile sohbet eden Doğulu, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı.

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Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

Yaşanan olaylar hakkında arka arkaya sorulan birkaç soruya sadece gülmek ile yetinen Doğulu, suskunluğunu bozmadan aracına bindi.

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

KADİR DOĞULU İLE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BAĞLI OLDUĞU TARİKAT ORTAYA ÇIKTI!

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti son dönemde ihanet iddialarıyla magazin gündemini sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun bir mekanda iki kadınla ortaya çıkan samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

Neslihan Atagül'ün boşanması beklenirken eşi Kadir Doğulu'yu koruması ise herkesi şaşkına çevirmişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aldatma iddialarından sonra söyleşiye katıldı | Video

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