Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:55

Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! Kadir Doğulu pes dedirtti!

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. Eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilen Kadir Doğulu, haftalar sonra ortaya çıktı. Gazetecilerin soruları karşısında tek kelime etmeyen Doğulu'nun rahat tavırları pes dedirtti.