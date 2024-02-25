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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 22:59

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Başak Balkırgülen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraja kadar ulaştı. Yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu görünce cevaplamak istedi, ancak yarışmacı doğru cevabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Başak Balkırgülen, sorularda başarılı performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

BARAJ SORUSUNA KADAR GELDİ

Yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay bir şekilde geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

Yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner’de doğru cevabı görünce…

Yarışmacının karşısına, "16 Haziran 1963'te uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina Tereşkova'nın yaklaşık 3 gün süren görevi boyunca yanında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı! Milyoner'de doğru cevabı görünce…

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